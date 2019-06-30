Маррей: за последние 12 месяцев я не посмотрел ни одного матча

Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал о том, почему не смотрит теннис по телевизору, а также рассказал о возможном матче против своего брата Джейми в парном разряде Уимблдона.



«Я действительно не смотрел ни одного теннисного матча за последние 12 месяцев. После операции, которую я перенёс в январе, я буквально почти ничего не видел. Не начинал смотреть матчи с первого розыгрыша, особенно пятисетовые игры, потому что они могут продолжаться четыре часа. А я хочу быть со своей семьей. Сейчас я буду просматривать некоторые фрагменты тех игр.



Даже если бы мы с Джейми были на разных концах сетки, люди всё равно говорили бы о том, что мы можем сыграть в финале. Сначала мы должны выиграть остальные матчи. Если нам удастся добраться до очной встречи, это будет сложно во многих отношениях. Тяжело играть против своего брата на крупнейшем теннисном турнире в мире. Я бы предпочёл быть с ним по одну сторону сетки. Но было бы здорово, если бы у нас была возможность сыграть друг против друга. Посмотрим, доберёмся ли мы до этой стадии», — приводит слова Маррея ATP.

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