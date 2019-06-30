Федерер – о третьем номере посева Надаля: мы ничего не можем сделать. Смиритесь

Третья ракетка планеты швейцарец Роджер Федерер прокомментировал результаты жеребьёвки Уимблдона, на которой он получил второй номер посева, опередив Рафаэля Надаля, хотя в рейтинге ATP испанец располагается выше.



«Второй номер посева у меня и третий — у Надаля? Не знаю, что вы хотите от меня услышать. Система такая, какая есть. Раньше всё было иначе, как я понимаю. Мы, игроки, почти никак не можем повлиять на эту ситуацию. Остаётся просто смириться.



В конце концов, если хочешь выиграть турнир, ты должны пройти всех игроков, которые находятся перед тобой. Жеребьёвка закончилась, мы идём дальше. Все знали, что система останется прежней. Думаю, она вознаграждает теннисистов, которые играют на траве много и хорошо», — приводит слова Федерера Daily Express.