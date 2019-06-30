Экс первая ракетка мира: уверен, Джокович выиграет Уимблдон

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира швед Матс Виландер попытался спрогнозировать итоги Уимблдона в мужском одиночном разряде.
«До начала турнира очень сложно угадать, кто будет в финале. Новак Джокович – главный фаворит. Следом за ним располагается Роджер Федерер. Ставлю его выше Рафаэля Надаля. Но после двух-трёх матчей получим больше информации. Сейчас неизвестно, все ли здоровы.
В любом случае, жду от Джоковича невероятной игры, которую он всегда демонстрирует на Уимблдоне. Уверен, Новак подойдёт к турниру в своей лучшей форме и выиграет титул. Джокович отлично смотрелся на Открытом чемпионате Франции, но случился сбой. Убеждён, это никак не повлияет на Новака на Уимблдоне», — приводит слова Виландера Tennis World USA.
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