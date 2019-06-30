Джуди Маррей: не буду смотреть матч сыновей на Уимблдоне. Лучше пойду в паб!

Джуди Маррей, мать Энди и Джейми Марреев, рассказала, как проходило восстановление Энди после операции на тазобедренном суставе, а также ответила на вопрос о возможном противостоянии сыновей на Уимблдоне в парном разряде.
«До этой недели Энди провёл всего четыре-пять тренировок… Не думаю, что кто-то слишком многого от него ожидал. Но Энди включил режим воина. Было здорово просто смотреть, как он играет без боли и хромоты.
Если Энди что-то задумывает, ему обычно удаётся это осуществить. Его цель — вернуться к игре в одиночном разряде. Прошедшая неделя придаст ему уверенности. Скрещиваю пальцы и надеюсь, что через несколько месяцев он будет готов попробовать себя в одиночном разряде.
Буду ли смотреть матч Энди и Джейми, если они встретятся на Уимблдоне? Нет, лучше пойду в паб!» — приводит слова британки Tennis World USA.
Напомним, Энди Маррей и Джейми Маррей попали в одну половину сетки в парном разряде Уимблдона и могут встретиться в третьем круге.
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