Бушар — о критике в свой адрес: у Кардашьян и Трампа тоже куча хейтеров

Канадская теннисистка Эжени Бушар рассказала, как относится к критике по поводу её повышенного внимания к социальным сетям.

«Все переживают, что о них скажут. Если кто-то говорит обратное — враньё. Конечно, меня это тоже волнует. Но я пытаюсь воспринимать негатив как комплимент, ведь это означает, что ты сделал что-то, чтобы вызвать у людей эмоцию.

У самых известных людей в мире куча хейтеров: Ким Кардашьян, Дональд Трамп. Это жизнь, надо смириться. Просто многие критики хотят оказаться на твоём месте.

В социальных сетях я показываю только то, что хочу. Это не вся моя жизнь, только самые яркие моменты. Глупо полагать, что я выкладываю всё подряд. Не переживайте, у меня всё хорошо. Лучше думайте о себе", — приводит слова Бушар The Telegraph.

На текущий момент 25-летняя Бушар является 79-й ракеткой мира.