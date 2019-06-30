Бушар — о критике в свой адрес: у Кардашьян и Трампа тоже куча хейтеров

Канадская теннисистка Эжени Бушар рассказала, как относится к критике по поводу её повышенного внимания к социальным сетям.
«Все переживают, что о них скажут. Если кто-то говорит обратное — враньё. Конечно, меня это тоже волнует. Но я пытаюсь воспринимать негатив как комплимент, ведь это означает, что ты сделал что-то, чтобы вызвать у людей эмоцию.
У самых известных людей в мире куча хейтеров: Ким Кардашьян, Дональд Трамп. Это жизнь, надо смириться. Просто многие критики хотят оказаться на твоём месте.
В социальных сетях я показываю только то, что хочу. Это не вся моя жизнь, только самые яркие моменты. Глупо полагать, что я выкладываю всё подряд. Не переживайте, у меня всё хорошо. Лучше думайте о себе", — приводит слова Бушар The Telegraph.
На текущий момент 25-летняя Бушар является 79-й ракеткой мира.
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