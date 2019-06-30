Надаль: иногда лучше приехать на Уимблдон без подготовки на траве

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о подготовке к Уимблдону. По его мнению, отсутствие игровой практики на травяных кортах может оказаться полезной в его ситуации.

«Не бывает двух одинаковых турниров. Я выиграл в 2010 году после очень сложных первых раундов. Иногда это помогает, особенно в этом случае, прибыть сюда, не играя много на траве.

Это другая история по сравнению с грунтом, другая поверхность. Я буду становиться лучше с каждым днём. Конечно, у меня будет тяжёлый старт с игроком, который уже сыграл три матча здесь», — приводит слова Надаля сайт ATP.

Надаль в ходе подготовки к главному травяному турниру года Уимблдону уступил в двух встречах. Вслед за поражением, которое он потерпел от хорвата Марина Чилича в рамках выставочного турнира в Хёрлингеме (Великобритания), испанец не сумел обыграть француза Люка Пуя — 3:6, 6:4, 5:10.