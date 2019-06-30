На Уимблдоне запретили игрокам использовать полиэтиленовые упаковки для ракеток

Организаторы Уимблдона продолжают кампанию по пропаганде экологии. В этом году они запретили игрокам использовать полиэтиленовые упаковочные пакеты для ракеток.

По сообщению организаторов, это означает, что на Уимблдоне-2019 будет использовано на 4,5 тыс. пластиковых пакетов меньше, чем в прошлом году.

«Мы считаем, что Уимблдон, наряду с другими важными турнирами, должен сыграть жизненно важную роль в деле защиты окружающей среды сегодня и в будущем», — приводит слова исполнительного директора организационного комитета турнира Ричарда Льюиса Tennis World USA.

Напомним, первый номер посева у мужчин получил действующий чемпион соревнований — первая ракетка мира серб Новак Джокович. Вторым, невзирая на рейтинг, стал швейцарец Роджер Федерер. Испанец Рафаэль Надаль посеян под третьим номером.



Турнир пройдёт с 1 по 14 июля. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований Джокович выиграл у представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).