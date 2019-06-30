На Уимблдоне запретили игрокам использовать полиэтиленовые упаковки для ракеток

Организаторы Уимблдона продолжают кампанию по пропаганде экологии. В этом году они запретили игрокам использовать полиэтиленовые упаковочные пакеты для ракеток.
По сообщению организаторов, это означает, что на Уимблдоне-2019 будет использовано на 4,5 тыс. пластиковых пакетов меньше, чем в прошлом году.
«Мы считаем, что Уимблдон, наряду с другими важными турнирами, должен сыграть жизненно важную роль в деле защиты окружающей среды сегодня и в будущем», — приводит слова исполнительного директора организационного комитета турнира Ричарда Льюиса Tennis World USA.
Напомним, первый номер посева у мужчин получил действующий чемпион соревнований — первая ракетка мира серб Новак Джокович. Вторым, невзирая на рейтинг, стал швейцарец Роджер Федерер. Испанец Рафаэль Надаль посеян под третьим номером.
Турнир пройдёт с 1 по 14 июля. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований Джокович выиграл у представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).
- 30 июня 2019
-
20:46
-
19:30
-
16:55
-
15:32
-
14:06
-
13:29
-
10:48
-
09:48
-
09:35
-
09:13
-
00:52
- 29 июня 2019
-
23:46
-
23:05
-
22:47
-
22:07
-
21:41
-
21:33
-
21:06
-
20:53
-
20:30
-
20:19
-
19:42
-
18:52
-
18:31
-
18:19
-
17:53
-
17:26
-
16:45
-
15:57
-
13:53
-
12:24
-
11:10
-
10:35
-
09:32
-
00:54