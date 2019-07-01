Юный теннисист умер при загадочных обстоятельствах на вечеринке в Подмосковье

16-летний теннисист найден мёртвым в загородном доме, арендованном для вечеринки спортсменов в Подмосковье, сообщает «Московский комсомолец».
Школьник, перешедший в 11-й класс лицея при одном из ведущих вузов столицы, недавно получил звание «кандидат в мастера спорта», стал общаться с более старшими спортсменами и быстро влился в их тусовку. Одна из этих теннисисток на днях вернулась с международных соревнований и 27 июня пригласила товарищей по корту на вечеринку в честь её дня рождения, арендовав четырёхэтажный коттедж в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Всего приглашенных было около 12 человек.
По словам участников вечеринки, погибший выпил всего пару фужеров шампанского и под вечер, сказав, что ему нездоровится, остался спать на диване на первом этаже, где его и нашли утром. Приятели пытались разбудить его, но подросток уже не дышал. Молодые люди отрицают употребление каких-либо запрещённых веществ, так как занимаются спортом и регулярно проходят медицинские комиссии.
На теле школьника эксперты не обнаружили следов насилия, предварительная причина смерти — отравление неизвестным веществом. Следственные органы проводят проверку обстоятельств смерти подростка.
- 1 июля 2019
-
00:44
-
00:43
- 30 июня 2019
-
23:09
-
21:48
-
20:46
-
19:30
-
16:55
-
15:32
-
14:06
-
13:29
-
10:48
-
09:48
-
09:35
-
09:13
-
00:52
- 29 июня 2019
-
23:46
-
23:05
-
22:47
-
22:07
-
21:41
-
21:33
-
21:06
-
20:53
-
20:30
-
20:19
-
19:42
-
18:52
-
18:31
-
18:19
-
17:53
-
17:26
-
16:45
-
15:57
-
13:53
-
12:24