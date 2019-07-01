Юный теннисист умер при загадочных обстоятельствах на вечеринке в Подмосковье

16-летний теннисист найден мёртвым в загородном доме, арендованном для вечеринки спортсменов в Подмосковье, сообщает «Московский комсомолец».

Школьник, перешедший в 11-й класс лицея при одном из ведущих вузов столицы, недавно получил звание «кандидат в мастера спорта», стал общаться с более старшими спортсменами и быстро влился в их тусовку. Одна из этих теннисисток на днях вернулась с международных соревнований и 27 июня пригласила товарищей по корту на вечеринку в честь её дня рождения, арендовав четырёхэтажный коттедж в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Всего приглашенных было около 12 человек.

По словам участников вечеринки, погибший выпил всего пару фужеров шампанского и под вечер, сказав, что ему нездоровится, остался спать на диване на первом этаже, где его и нашли утром. Приятели пытались разбудить его, но подросток уже не дышал. Молодые люди отрицают употребление каких-либо запрещённых веществ, так как занимаются спортом и регулярно проходят медицинские комиссии.

На теле школьника эксперты не обнаружили следов насилия, предварительная причина смерти — отравление неизвестным веществом. Следственные органы проводят проверку обстоятельств смерти подростка.