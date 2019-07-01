Серена Уильямс вернулась в топ-10 рейтинга WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 1 июля американская теннисистка Серена Уильямс поднялась на 10-ю строчку.
Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на 30-й позиции. Её соотечественница Екатерина Александрова стала 45-й ракеткой мира.
Рейтинг WTA. 1 июля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6495.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6377.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055.
4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5430.
5 (5). Анжелика Кербер (Германия) — 4805.
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4555.
7 (7). Симона Халеп (Румыния) — 4063.
8 (8). Элина Свитолина (Украина) — 3868.
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3682.
10 (11). Серена Уильямс (США) — 3411.
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30 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 1745...
45 (52). Екатерина Александрова (Россия) — 1193.
46 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185...
59 (58). Вероника Кудерметова (Россия) — 994...
62 (61). Маргарита Гаспарян (Россия) — 929...
71 (71). Анастасия Потапова (Россия) — 815…
73 (73). Евгения Родина (Россия) — 805...
78 (77). Вера Звонарёва (Россия) — 769…
80 (80). Мария Шарапова (Россия) — 740...
83 (86). Виталия Дьяченко (Россия) — 710...
84 (87). Анна Блинкова (Россия) — 704.
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