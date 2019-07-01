Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Каролина Плишкова поднялась на вторую строчку в чемпионской гонке WTA

Каролина Плишкова поднялась на вторую строчку в чемпионской гонке WTA
Теннис / Уимблдон 2019 0

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 1 июля чешка Каролина Плишкова поднялась на вторую строчку, румынка Симона Халеп — на седьмую, немка Анжелика Кербер — на девятую.

Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, располагается на 31-й позиции.

Чемпионская гонка WTA. 1 июля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 4645.
2 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 3926.
3 (2). Петра Квитова (Чехия) — 3525.
4 (4). Наоми Осака (Япония) — 3146.
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3146.
6 (6). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2629.
7 (8). Симона Халеп (Румыния) — 2427.
8 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2380.
9 (11). Анжелика Кербер (Германия) — 2045.
10 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 2018.
...
31 (38). Екатерина Александрова (Россия) — 860…
34 (34). Вероника Кудерметова (Россия) — 823...
45 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 718...
58 (57). Анна Блинкова (Россия) — 591...
75 (71). Виталия Дьяченко (Россия) — 464...
76 (87). Маргарита Гаспарян (Россия) — 459...
82 (81). Дарья Касаткина (Россия) — 443...
84 (82). Вера Звонарёва (Россия) — 435...
89 (88). Наталья Вихлянцева (Россия) — 417...
99 (97). Мария Шарапова (Россия) — 385.

Серена Уильямс вернулась в топ-10 рейтинга WTA
10 причин следить за Уимблдоном
Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент