Каролина Плишкова поднялась на вторую строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 1 июля чешка Каролина Плишкова поднялась на вторую строчку, румынка Симона Халеп — на седьмую, немка Анжелика Кербер — на девятую.

Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, располагается на 31-й позиции.

Чемпионская гонка WTA. 1 июля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 4645.

2 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 3926.

3 (2). Петра Квитова (Чехия) — 3525.

4 (4). Наоми Осака (Япония) — 3146.

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3146.

6 (6). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2629.

7 (8). Симона Халеп (Румыния) — 2427.

8 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2380.

9 (11). Анжелика Кербер (Германия) — 2045.

10 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 2018.

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31 (38). Екатерина Александрова (Россия) — 860…

34 (34). Вероника Кудерметова (Россия) — 823...

45 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 718...

58 (57). Анна Блинкова (Россия) — 591...

75 (71). Виталия Дьяченко (Россия) — 464...

76 (87). Маргарита Гаспарян (Россия) — 459...

82 (81). Дарья Касаткина (Россия) — 443...

84 (82). Вера Звонарёва (Россия) — 435...

89 (88). Наталья Вихлянцева (Россия) — 417...

99 (97). Мария Шарапова (Россия) — 385.

Серена Уильямс вернулась в топ-10 рейтинга WTA