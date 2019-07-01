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Рублёв опустился на 79-ю строчку в рейтинге ATP, Хачанов — 9-й

Рублёв опустился на 79-ю строчку в рейтинге ATP, Хачанов — 9-й
Теннис / Уимблдон 2019 0

В обновлённом рейтинге ATP от 1 июля российский теннисист Андрей Рублёв опустился на 79-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Лидером рейтинга является представитель Сербии Новак Джокович. Лучший из россиян, Карен Хачанов, является девяткой ракеткой мира.

Рейтинг ATP. 1 июля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 415.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6620.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4405.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4215.
7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4040.
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3610.
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2980.
10 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2785.

13 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2625...
79 (78). Андрей Рублёв (Россия) — 696.

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