Хачанов опустился на 26-ю позицию в чемпионской гонке ATP, Медведев — 6-й
В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 1 июля российский теннисист Карен Хачанов опустился на 26-ю строчку.
В первой десятке изменений не произошло. Лидером чемпионской гонки является испанец Рафаэль Надаль.
Чемпионская гонка ATP. 1 июля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5505.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 4725.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 3860.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3305.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2985.
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1765.
7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 1710.
8 (8). Александр Зверев (Германия) — 1580.
9 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 1550.
10 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1391.
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26 (25). Карен Хачанов (Россия) — 875...
92 (92). Андрей Рублёв (Россия) — 353.
Рублёв опустился на 79-ю строчку в рейтинге ATP, Хачанов — 9-й
Дорастёт ли Джокович до Хачанова? Матчи 1-го дня Уимблдона
Джокович, Зверев, Циципас, Осака, Свитолина, Соболенко, а также россияне Хачанов, Медведев и Касаткина сыграют в стартовый день Уимблдона.
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