Хачанов опустился на 26-ю позицию в чемпионской гонке ATP, Медведев — 6-й

Дорастёт ли Джокович до Хачанова? Матчи 1-го дня Уимблдона

Джокович, Зверев, Циципас, Осака, Свитолина, Соболенко, а также россияне Хачанов, Медведев и Касаткина сыграют в стартовый день Уимблдона.