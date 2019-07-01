Кинг: Серене нужно думать о теннисе. Права темнокожих женщин есть кому защищать

Знаменитая американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Билли Джин Кинг посоветовала 23-кратной победительнице турниров «Большого шлема» Серене Уильямс больше концентрироваться на теннисе, а не на общественной деятельности.

«В идеале я бы хотела, чтобы она провела несколько матчей перед Уимблдоном. В прежние времена она бы легко дошла до второй недели и так, но с возрастом это уже не работает. У Серены родился ребёнок, она выступает за равенство полов, а также защищает права темнокожих женщин. Но так ей приходится только тяжелее. Я бы хотела, чтобы она всё это отложила в сторону, потому что есть и другие люди, которые этим занимаются.

Я бы хотела, чтобы в предстоящие полтора-два года она сосредоточилась на теннисе и позднее могла сказать себе: «Я сделала всё, что в моих силах». Но если Серену всё устраивает, то так тому и быть. Главное, чтобы она была счастлива. Дело вовсе не в нас", — цитирует Кинг официальный сайт тура.

В первом круге Уимблдона Уильямс сыграет с итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе.

Серена Уильямс вернулась в топ-10 рейтинга WTA