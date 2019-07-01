С. Уильямс: подготовка к Уимблдону получилась не лучшей

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс оценила своё состояние перед стартом на Уимблдоне.
«Весь год меня беспокоят травмы. Если честно, мне не хватает игровой практики. В Париже удалось наконец показать хорошие результаты. После турнира я осталась там, посетила отличных врачей. Я чувствую себя лучше. Конечно, подготовка к Уимблдону получилась не лучшей», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.
Серена призналась, что не думает о рекорде Маргарет Корт, завоевавшей 24 титула на соревнованиях «Большого шлема».
«Я не могу приезжать на турниры „Большого шлема“ с мыслями о рекорде. Я сосредоточена лишь на первом матче. Если удастся выиграть, буду думать о следующем поединке. Если дойду до финала, постараюсь его выиграть. Таков мой настрой», — сказала Уильямс.
В первом круге Серена сыграет с итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе.
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