Осака: я не талантлива

Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака рассказала о тренировке с американкой Мэдисон Кис перед стартом Уимблдона.
«Я не считаю, что плохо играю на приёме, но, принимая подачу Кис, я просто направляла мячи ей под виннеры. Я говорила себе: так быть не должно. Я не делала ничего неправильного, но она за 7 минут повела 3:0 и просто убивала меня на корте. Я смогла отыграться, но те 7 минут были ужасными.
Мэдисон просто выносила меня с корта. Уровень её таланта просто сумасшедший. Я не знаю, как другие соперницы смотрят на меня, но я видела Кис именно так. Я тренировалась с ней и думала, что она очень талантлива. Она легко делала нечто невообразимое.
Полагаю, что люди считают меня талантливой, но турниры «Большого шлема» я выиграла благодаря упорному труду. Я не талантлива от природы. Я трудяга. Именно это я поняла во время тренировки с Кис", — цитирует Осаку официальный сайт тура.
В первом круге Уимблдона Осака сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана, а Кис встретится с Луксикой Кумкхум из Таиланда.
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