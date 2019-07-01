Осака: сейчас мне лучше быть второй ракеткой мира

Японка Наоми Осака рассказала, какие ощущения испытывала, находясь на вершине рейтинга WTA. Двукратная победительница турниров «Большого шлема» была первой ракеткой мира на протяжении 21 недели. На минувшей неделе рейтинг возглавила австралийка Эшли Барти.



«Психологически я ощущала больше давления, чем ожидала. Я была к такому не готова, особенно учитывая, что я обо всё очень много думаю.

Сейчас мне лучше быть второй ракеткой мира, ведь если я выиграю турнир, то автоматически стану первой. Это большая цель для меня. Мне не нужно думать о защите рейтинга или о чём-то подобном.

Я невероятно рада за Эшли. Она потрясающая. Вся её история о том, как она ушла из тенниса, а потом вернулась — это очень круто", — цитирует Осаку официальный сайт тура.

В первом круге Уимблдона Наоми сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана.

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