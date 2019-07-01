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Федерер: моим кумиром был Беккер, пока мне не сказали, что Эдберг круче

Федерер: моим кумиром был Беккер, пока мне не сказали, что Эдберг круче
Теннис / Уимблдон 2019 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал о своих кумирах в теннисе

«Беккер был моим первым кумиром, пока кто-то из друзей не сказал: „Почему Беккер? Эдберг круче“. Я ответил: „Правда? Тогда ладно, я буду как Эдберг“.

Помню, как смотрел их матчи, сидя на ковре, а не на диване, потому что очень нервничал. Они оба очень важны для меня. Конечно, я шутил, что однажды и сам стану чемпионом Уимблдона. Но это скорее было мечтой, на самом деле я в это не верил.

После ухода из тенниса Беккера и Эдберга я подумал, что Пит Сампрас очень крут. Он выигрывал Уимблдон и был очень силён. Все они были очень хороши. Не могу поверить, что прошло уже так много лет», — цитирует Федерера официальный сайт тура.

В первом круге Уимблдона Роджер сыграет с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом.

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Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.
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