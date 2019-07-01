Надаль: все должны быть рады тому, что Маррей вернулся

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал возвращение британца Энди Маррея на Уимблдон. Уроженец Глазго думал о завершении карьеры, но после успешной операции на бедре решил возобновить выступления. На Уимблдоне Энди сыграет в паре с французом Пьер-Югом Эрбером.
«Все должны быть рады тому, что он вернулся. Он — один из самых важных игроков в нашем виде спорта за последние 10 лет. Когда топ-игроки возвращаются, это отличная новость. Я очень рад за него лично. Рад, что он вновь может играть.
Надеюсь, у Энди будет возможность выступать в одиночном разряде. Но в любом случае он опять получает удовольствие от игры и не испытывает боли, насколько я знаю. Это самое главное. Я знаю, как нелегко, когда у тебя травма и ты хочешь найти решение. Здорово вновь видеть его на корте», — приводит слова Надаля официальный сайт тура.
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