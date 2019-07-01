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Третья ракетка мира Кар. Плишкова не без труда вышла во второй круг Уимблдона

Третья ракетка мира Кар. Плишкова не без труда вышла во второй круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Уимблдоне под третьим номером, вышла во второй круг, обыграв китаянку Чжу Линь со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Каролина 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в третий круг Плишкова поспорит с победительницей матча Анна Шмидлова (Словакия) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).

Уимблдон. Женщины. Первый круг
Полона Херцог (Словения) — Виктория Кужмова (Словакия) — 4:6, 7:6 (7:5), 7:5.
Мария Саккари (Греция, 31) — Бернарда Пера (США) — 7:6 (7:4), 6:3.
Хитер Уотсон (Великобритания) — Кэти Макнелли (США, Q) — 7:6 (7:3), 6:2.
Анетт Контавейт (Эстония, 20) — Шелби Роджерс (США) — 6:0, 3:6, 6:4.

01 июля 2019 года, понедельник. 15:00 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Чжу Линь
101
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
0 : 2
Каролина Плишкова
3
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
2 6 4  
6 7 7  
           
01 июля 2019 года, понедельник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Полона Херцог
60
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
2 : 1
Виктория Кужмова
47
Словакия
Виктория Кужмова
В. Кужмова
1 2 3
           
4 7 7 7
6 6 5 5
           
01 июля 2019 года, понедельник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Бернарда Пера
90
США
Бернарда Пера
Б. Пера
0 : 2
Мария Саккари
32
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
1 2 3
           
6 4 3  
7 7 6  
           
01 июля 2019 года, понедельник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Кэти Макнелли
165
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
0 : 2
Хитер Уотсон
122
Великобритания
Хитер Уотсон
Х. Уотсон
1 2 3
           
6 3 2  
7 7 6  
           
01 июля 2019 года, понедельник. 14:30 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Шелби Роджерс
298
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
1 : 2
Анетт Контавейт
20
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
1 2 3
           
0 6 4
6 3 6
           
10 причин следить за Уимблдоном
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