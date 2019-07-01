Третья ракетка мира Кар. Плишкова не без труда вышла во второй круг Уимблдона

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Уимблдоне под третьим номером, вышла во второй круг, обыграв китаянку Чжу Линь со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.
Каролина 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
За выход в третий круг Плишкова поспорит с победительницей матча Анна Шмидлова (Словакия) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).
Уимблдон. Женщины. Первый круг
Полона Херцог (Словения) — Виктория Кужмова (Словакия) — 4:6, 7:6 (7:5), 7:5.
Мария Саккари (Греция, 31) — Бернарда Пера (США) — 7:6 (7:4), 6:3.
Хитер Уотсон (Великобритания) — Кэти Макнелли (США, Q) — 7:6 (7:3), 6:2.
Анетт Контавейт (Эстония, 20) — Шелби Роджерс (США) — 6:0, 3:6, 6:4.
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