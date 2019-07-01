Джокович стартовал на Уимблдоне с победы над Кольшрайбером

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Уимблдоне под первым номером, в трёх сетах обыграл представителя Германии Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:3, 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут.
Уроженец Белграда выполнил 12 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. В активе Кольшрайбера 9 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 сделанных брейка.
Во втором круге Джокович встретится с американцем Денисом Кудлой.
Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. Соревнования состоятся с 1 по 14 июля. Их действующим чемпионом является Джокович.
Уимблдон. Мужчины. Первый круг
Стэн Вавринка (Швейцария, 22) — Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) — 6:3, 6:2, 6:2
Кевин Андерсон (ЮАР, 4) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:3, 6:4, 6:2.
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