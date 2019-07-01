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Джокович стартовал на Уимблдоне с победы над Кольшрайбером

Джокович стартовал на Уимблдоне с победы над Кольшрайбером
Теннис / Уимблдон 2019 0

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Уимблдоне под первым номером, в трёх сетах обыграл представителя Германии Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:3, 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут.

Уроженец Белграда выполнил 12 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. В активе Кольшрайбера 9 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 сделанных брейка.

Во втором круге Джокович встретится с американцем Денисом Кудлой.

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. Соревнования состоятся с 1 по 14 июля. Их действующим чемпионом является Джокович.

Уимблдон. Мужчины. Первый круг
Стэн Вавринка (Швейцария, 22) — Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) — 6:3, 6:2, 6:2
Кевин Андерсон (ЮАР, 4) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:3, 6:4, 6:2.

01 июля 2019 года, понедельник. 15:10 МСК
Уимблдон (м). 1-й круг
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3 : 0
Филипп Кольшрайбер
57
Германия
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
1 2 3 4 5
               
6 7 6    
3 5 3    
               
01 июля 2019 года, понедельник. 13:05 МСК
Уимблдон (м). 1-й круг
Матч окончен
Стэн Вавринка
19
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
3 : 0
Рубен Бемельманс
171
Бельгия
Рубен Бемельманс
Р. Бемельманс
1 2 3 4 5
               
6 6 6    
3 2 2    
               
01 июля 2019 года, понедельник. 13:05 МСК
Уимблдон (м). 1-й круг
Матч окончен
Кевин Андерсон
8
ЮАР
Кевин Андерсон
К. Андерсон
3 : 0
Пьер-Юг Эрбер
39
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
1 2 3 4 5
               
6 6 6    
3 4 2    
               
10 причин следить за Уимблдоном
Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.
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