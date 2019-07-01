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Хачанов в первом круге Уимблдона взял верх над Квон Сон У

Хачанов в первом круге Уимблдона взял верх над Квон Сон У
Теннис / Уимблдон 2019 0

На старте Уимблдона россиянин Карен Хачанов, посеянный под 10-м номером, в четырёх сетах нанёс поражение представителю Южной Кореи Квон Сон У со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 4:6, 7:5. Спортсмены провели на корте 3 часа 10 минут.

В активе уроженца Москвы 18 подач навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15. Квон Сон У 6 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и сделал 4 брейка.

За выход в третий круг Хачанов поборется с испанцем Фелисьяно Лопесом (WC).

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. Соревнования состоятся с 1 по 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Уимблдон. Мужчины. Первый круг
Маркос Гирон (США, Q) — Фелисьяно Лопес (Испания, WC) — 4:6, 2:6, 4:6
Петер Гоёвчик (Германия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 23) — 3:6, 2:6, 3:6.

01 июля 2019 года, понедельник. 14:30 МСК
Уимблдон (м). 1-й круг
Матч окончен
Карен Хачанов
9
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
3 : 1
Квон Сон У
125
Южная Корея
Квон Сон У
К. У
1 2 3 4 5
               
7 8 6 4 7  
6 6 4 6 5  
               
01 июля 2019 года, понедельник. 13:05 МСК
Уимблдон (м). 1-й круг
Матч окончен
Маркос Гирон
155
США
Маркос Гирон
М. Гирон
0 : 3
Фелисьяно Лопес
54
Испания
Фелисьяно Лопес
Ф. Лопес
1 2 3 4 5
               
4 2 4    
6 6 6    
               
01 июля 2019 года, понедельник. 13:05 МСК
Уимблдон (м). 1-й круг
Матч окончен
Петер Гоёвчик
121
Германия
Петер Гоёвчик
П. Гоёвчик
0 : 3
Роберто Баутиста-Агут
22
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
1 2 3 4 5
               
3 2 3    
6 6 6    
               
10 причин следить за Уимблдоном
Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.
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