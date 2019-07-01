Хачанов в первом круге Уимблдона взял верх над Квон Сон У

На старте Уимблдона россиянин Карен Хачанов, посеянный под 10-м номером, в четырёх сетах нанёс поражение представителю Южной Кореи Квон Сон У со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 4:6, 7:5. Спортсмены провели на корте 3 часа 10 минут.
В активе уроженца Москвы 18 подач навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15. Квон Сон У 6 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и сделал 4 брейка.
За выход в третий круг Хачанов поборется с испанцем Фелисьяно Лопесом (WC).
Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. Соревнования состоятся с 1 по 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
Уимблдон. Мужчины. Первый круг
Маркос Гирон (США, Q) — Фелисьяно Лопес (Испания, WC) — 4:6, 2:6, 4:6
Петер Гоёвчик (Германия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 23) — 3:6, 2:6, 3:6.
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