Кудерметова пробилась во второй круг Уимблдона, где может сыграть с Возняцки

Российская теннисистка Вероника Кудерметова на старте Уимблдона в двух сетах переиграла бельгийку Исалин Бонавентюр, вышедшую в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 17 минут.

22-летняя уроженка Казани выполнила 7 эйсов, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. В активе Бонавентюр ни одной подачи навылет, 7 двойных ошибок и 1 сделанный брейк.

За выход в третий круг Кудерметова поспорит либо с датчанкой Каролиной Возняцки (14), либо с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.