Кудерметова пробилась во второй круг Уимблдона, где может сыграть с Возняцки
Российская теннисистка Вероника Кудерметова на старте Уимблдона в двух сетах переиграла бельгийку Исалин Бонавентюр, вышедшую в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 17 минут.
22-летняя уроженка Казани выполнила 7 эйсов, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. В активе Бонавентюр ни одной подачи навылет, 7 двойных ошибок и 1 сделанный брейк.
За выход в третий круг Кудерметова поспорит либо с датчанкой Каролиной Возняцки (14), либо с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.
Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
01 июля 2019 года, понедельник. 16:45 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
59
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
2 : 0
114
Исалин Бонавентюр
И. Бонавентюр
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