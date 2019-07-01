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Кудерметова пробилась во второй круг Уимблдона, где может сыграть с Возняцки

Кудерметова пробилась во второй круг Уимблдона, где может сыграть с Возняцки
Теннис / Уимблдон 2019 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова на старте Уимблдона в двух сетах переиграла бельгийку Исалин Бонавентюр, вышедшую в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 17 минут.

22-летняя уроженка Казани выполнила 7 эйсов, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. В активе Бонавентюр ни одной подачи навылет, 7 двойных ошибок и 1 сделанный брейк.

За выход в третий круг Кудерметова поспорит либо с датчанкой Каролиной Возняцки (14), либо с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

01 июля 2019 года, понедельник. 16:45 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Вероника Кудерметова
59
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
2 : 0
Исалин Бонавентюр
114
Бельгия
Исалин Бонавентюр
И. Бонавентюр
1 2 3
           
6 6  
2 4  
           
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