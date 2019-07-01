Свитолина верит, что матч с Гаспарян на Уимблдоне будет иным, чем в Бирмингеме

Украинская теннисистка Элина Свитолина надеется, что встреча во втором круге Уимблдона с россиянкой Маргаритой Гаспарян сложится для неё иначе, чем матч на турнире в Бирмингеме двумя неделями ранее, когда Свитолина завершила турнир уже в первом круге, проиграв Гаспарян – 3:6, 6:3, 4:6.
«Сейчас я ощущаю себя чуть более готовой. Я чувствую себя лучше. Мне удалось восстановиться после моей травмы, так что чувствую себя лучше физически. Посмотрим, как я буду себя чувствовать в день игры, но обязательно постараюсь сыграть как-то иначе на приёме и на подаче. Пока план такой. Я ещё поговорю с тренером, и он подскажет, что я сделала не так в том матче. Там был равный матч, в конце всё решил один брейк, и я как всегда наделала каких-то глупых ошибок (улыбается). Надеюсь, здесь я использую свой шанс провести ещё один хороший матч», — передаёт слова Свитолиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
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