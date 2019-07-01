Потапова одержала волевую победу над Тайхман в первом круге Уимблдона

Россиянка Анастасия Потапова успешно стартовала на Уимблдоне. В матче первого круга она выиграла у представительницы Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счётом 2:6, 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.
18-летняя уроженка Саратова допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Её визави дважды ошиблась на подаче и сделала 3 брейка. Кроме того, обе теннисистки выполнили по 3 эйса.
Следующей соперницей Потаповой станет Петра Мартич из Хорватии, которая на старте соревнований нанесла поражение американке Дженнифер Брэйди — 3:6, 6:3, 6:4.
Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
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