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Потапова одержала волевую победу над Тайхман в первом круге Уимблдона

Потапова одержала волевую победу над Тайхман в первом круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Россиянка Анастасия Потапова успешно стартовала на Уимблдоне. В матче первого круга она выиграла у представительницы Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счётом 2:6, 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.

18-летняя уроженка Саратова допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Её визави дважды ошиблась на подаче и сделала 3 брейка. Кроме того, обе теннисистки выполнили по 3 эйса.

Следующей соперницей Потаповой станет Петра Мартич из Хорватии, которая на старте соревнований нанесла поражение американке Дженнифер Брэйди — 3:6, 6:3, 6:4.

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

01 июля 2019 года, понедельник. 16:50 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Анастасия Потапова
71
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
2 : 1
Хиль Белен Тайхман
89
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
1 2 3
           
2 6 6
6 4 1
           
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Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.
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