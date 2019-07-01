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Фоньини – Рублёву: парень, ты изменил мою жизнь

Фоньини – Рублёву: парень, ты изменил мою жизнь
Теннис / Уимблдон 2019 0

Десятая ракетка мира итальянец Фабио Фоньини провёл на Уимблдоне тренировку с россиянином Андреем Рублёвым, который ранее восстановился после травмы и вернулся в тур.

«Из Монте-Карло к Уимблдону с любовью. Парень, ты реально мою жизнь изменил», – написал Фоньини в «Твиттере».

Напомним, в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло Фоньини проигрывал Рублёву со счётом 4:6, 1:5, но в итоге смог одолеть соперника — 4:6, 7:5, 6:4. После этой волевой победы итальянец нанес испанцу Рафаэлю Надалю самое разгромное грунтовое поражение за четыре года, впервые выиграл «Мастерс» и дебютировал в топ-10 рейтинга ATP.

В первом круге Уимблдона Фоньини встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, Рублёв сыграет с Кристьяном Гарином из Чили.

Запись доступна на странице Фоньини в "Твиттере".

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