Медведев выиграл у Лоренци и прошёл во второй круг Уимблдона
Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Уимблдоне под 11-м номером, в трёх сетах победил представителя Италии Паоло Лоренци — 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Матч продолжался 2 часа 11 минут.
Уроженец Москвы выполнил 15 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 13. Лоренци 3 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и сделал 1 брейк.
В личных встречах Даниил ведёт — 2-0.
За выход в третий круг Медведев поборется с Алексеем Попыриным, который на старте соревнований обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту — 7:6 (7:2), 7:5, 6:2.
Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. Соревнования завершатся 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
01 июля 2019 года, понедельник. 18:00 МСК
Уимблдон (м). 1-й круг
Матч окончен
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
3 : 0
106
Паоло Лоренци
П. Лоренци
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 7
|7
|
|3
|6 2
|6
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