Медведев выиграл у Лоренци и прошёл во второй круг Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Уимблдоне под 11-м номером, в трёх сетах победил представителя Италии Паоло Лоренци — 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Матч продолжался 2 часа 11 минут.

Уроженец Москвы выполнил 15 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 13. Лоренци 3 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и сделал 1 брейк.

В личных встречах Даниил ведёт — 2-0.

За выход в третий круг Медведев поборется с Алексеем Попыриным, который на старте соревнований обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту — 7:6 (7:2), 7:5, 6:2.

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. Соревнования завершатся 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.