Пятая ракетка мира Зверев завершил выступления на Уимблдоне в одиночном разряде
Немец Александр Зверев сенсационно проиграл на старте Уимблдона. В матче первого круга он в четырёх сетах уступил чеху Иржи Веселы со счётом 6:4, 3:6, 2:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 2 часа 34 минуты.
Уроженец Гамбурга выполнил 24 эйса, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 7. В активе Веселы 7 подач навылет, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейков.
Следующим соперником Веселы станет уругваец Пабло Куэвас, который в первом круге в пяти сетах сломил сопротивление Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины — 4:6, 7:6 (10:8), 2:6, 6:4, 6:2.
Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. Соревнования завершатся 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
01 июля 2019 года, понедельник. 17:10 МСК
Уимблдон (м). 1-й круг
Матч окончен
124
Иржи Веселы
И. Веселы
3 : 1
5
Александр Зверев
А. Зверев
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