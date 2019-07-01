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Пятая ракетка мира Зверев завершил выступления на Уимблдоне в одиночном разряде

Пятая ракетка мира Зверев завершил выступления на Уимблдоне в одиночном разряде
Теннис / Уимблдон 2019 0

Немец Александр Зверев сенсационно проиграл на старте Уимблдона. В матче первого круга он в четырёх сетах уступил чеху Иржи Веселы со счётом 6:4, 3:6, 2:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 2 часа 34 минуты.

Уроженец Гамбурга выполнил 24 эйса, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 7. В активе Веселы 7 подач навылет, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейков.

Следующим соперником Веселы станет уругваец Пабло Куэвас, который в первом круге в пяти сетах сломил сопротивление Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины — 4:6, 7:6 (10:8), 2:6, 6:4, 6:2.

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. Соревнования завершатся 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

01 июля 2019 года, понедельник. 17:10 МСК
Уимблдон (м). 1-й круг
Матч окончен
Иржи Веселы
124
Чехия
Иржи Веселы
И. Веселы
3 : 1
Александр Зверев
5
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1 2 3 4 5
               
4 6 6 7  
6 3 2 5  
               
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Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.
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