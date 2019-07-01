Осака чуть не расплакалась на пресс-конференции после поражения от Путинцевой

Бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Уимблдоне под вторым номером, досрочно завершила пресс-конференцию после поражения в первом круге от Юлии Путинцевой из Казахстана со счётом 6:7 (4:7), 2:6. Осака отвечала кратко, порой невпопад, не скрывая своего желания поскорее покинуть зал общения с журналистами.

«Она очень хорошо закручивает мяч, а я играла не так чтобы хорошо. Я не удивлена поражению, мы не впервые с ней играли. Я неплохо тренировалась, но никогда не знаешь, что произойдёт во время матча.

При чём здесь мой возраст? Я уже сделала как много хорошего, так и плохого. Но я не из тех, кто ищет причины в возрасте.

Что поможет мне пережить поражение? Просто весело провести время. Думаю, как научиться веселиться, чтобы снять с себя напряжение. Надеюсь, что как-нибудь смогу найти способ сделать это.

Могу ли я уйти? Я чувствую, что сейчас расплачусь», — передаёт слова Осаки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Действующая чемпионка US Open и Australian Open проиграла на старте Уимблдона