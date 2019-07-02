Сегодня, 2 июля, состоится матч первого круга Уимблдона, в котором сыграют россиянка Мария Шарапова и представительница Франции Полин Пармантье. Начало поединка запланировано на 16:30 мск. Ранее соперницы друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Пармантье на Уимблдоне.



Победительница этого поединка за выход в третий круг Уимблдона поспорит либо с испанкой Карлой Суарес-Наварро, посеянной под 30-м номером, либо с австралийкой Самантой Стосур.

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.