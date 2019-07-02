Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Пармантье на Уимблдоне
Сегодня, 2 июля, состоится матч первого круга Уимблдона, в котором сыграют россиянка Мария Шарапова и представительница Франции Полин Пармантье. Начало поединка запланировано на 16:30 мск. Ранее соперницы друг с другом не встречались.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Пармантье на Уимблдоне.
Победительница этого поединка за выход в третий круг Уимблдона поспорит либо с испанкой Карлой Суарес-Наварро, посеянной под 30-м номером, либо с австралийкой Самантой Стосур.
Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
Шарапова создаёт машины и одежду. Зачем ей тратить время на теннис?
Маша зарабатывает на конфетах и дизайне, чтобы потом потратить на современное искусство. И где-то в схеме её жизни ещё есть теннис.
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