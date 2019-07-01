313-я ракетка мира расплакалась после победы над В. Уильямс на старте Уимблдона
В первом круге Уимблдона 15-летняя американка Кори Гауфф, ставшая самой молодой участницей турнира, выиграла у 39-летней соотечественницы Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.
По окончании встречи Гауфф не сдержала эмоций и расплакалась прямо на корте, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова. Винус Уильямс является пятикратной победительницей Уимблдона в одиночном разряде.
Напомним, одной из теннисисток, пострадавших от американки в квалификации Уимблдона, оказалась россиянка Валентина Ивахненко. В полуфинале отборочного турнира она проиграла Гауфф со счётом 2:6, 3:6.
Во втором круге Гауфф сыграет с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.
Немка Анжелика Кербер — действующая чемпионка травяного турнира «Большого шлема».
15-летняя Гауфф обыграла 39-летнюю В. Уильямс в первом круге Уимблдона
10 причин следить за Уимблдоном
Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.
- 1 июля 2019
-
23:06
-
23:03
-
22:52
-
22:37
-
22:15
-
22:11
-
21:40
-
21:32
-
21:28
-
20:42
-
20:34
-
20:28
-
19:52
-
19:27
-
18:50
-
18:35
-
18:32
-
18:18
-
17:46
-
17:27
-
16:56
-
16:26
-
16:20
-
15:31
-
14:26
-
13:32
-
12:51
-
12:40
-
12:28
-
11:42
-
11:06
-
10:51
-
10:24
-
09:54
-
09:28
Партнерский контент