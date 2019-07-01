313-я ракетка мира расплакалась после победы над В. Уильямс на старте Уимблдона

В первом круге Уимблдона 15-летняя американка Кори Гауфф, ставшая самой молодой участницей турнира, выиграла у 39-летней соотечественницы Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.

По окончании встречи Гауфф не сдержала эмоций и расплакалась прямо на корте, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова. Винус Уильямс является пятикратной победительницей Уимблдона в одиночном разряде.

Напомним, одной из теннисисток, пострадавших от американки в квалификации Уимблдона, оказалась россиянка Валентина Ивахненко. В полуфинале отборочного турнира она проиграла Гауфф со счётом 2:6, 3:6.

Во втором круге Гауфф сыграет с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.

Немка Анжелика Кербер — действующая чемпионка травяного турнира «Большого шлема».

15-летняя Гауфф обыграла 39-летнюю В. Уильямс в первом круге Уимблдона