В. Уильямс — о поражении от 15-летней Гауфф: контраст был во всём

Пятикратная победительница Уимблдона в одиночном разряде 39-летняя американка Винус Уильямс похвалила за отличную игру свою 15-летнюю соотечественницу Кори Гауфф, которой уступила в первом круге травяного турнира «Большого шлема» – 4:6, 4:6.

«Она отлично играла, я – не очень хорошо. Контраст был во всём. Я рада видеть её великолепную игру.

После матча сказала ей, что она молодец, и пожелала удачи. Важно, чтобы она получала удовольствие от игры, наслаждалась жизнью. Сегодня она всё сделала отлично. Атаковала намного точнее, чем я. Подавала, перемещалась по корту. Она провела прекрасный матч.

Мои планы? С нетерпением жду US Open Series», — передаёт слова Уильямс корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Во втором круге Гауфф встретится с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.

15-летняя Гауфф обыграла 39-летнюю В. Уильямс в первом круге Уимблдона