Финалистка «Ролан Гаррос» снялась с Уимблдона из-за травмы руки
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова в первом круге Уимблдона проиграла американке Мэдисон Бренгл со счётом 4:6, 4:6. По словам спортсменки, во время игры она ощущала острую боль в левой руке.
«У меня возникли проблемы с рукой. Было больно. Пока не знаю, что с ней произошло. Необходимо выяснить. Как только вернусь домой, отправлюсь к врачу и потом решу, что делать дальше», — передаёт слова Вондроушовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
20-летняя спортсменка снялась с турнира в парном разряде и полетит домой в Чехию на обследование.
Напомним, на Открытом чемпионате Франции Вондроушова впервые в карьере дошла до финала. В решающем матче она проиграла австралийке Эшли Барти, которая сейчас является первой ракеткой мира.
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Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.
- 1 июля 2019
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