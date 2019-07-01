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Финалистка «Ролан Гаррос» снялась с Уимблдона из-за травмы руки

Финалистка «Ролан Гаррос» снялась с Уимблдона из-за травмы руки
Теннис / Уимблдон 2019 0

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова в первом круге Уимблдона проиграла американке Мэдисон Бренгл со счётом 4:6, 4:6. По словам спортсменки, во время игры она ощущала острую боль в левой руке.

«У меня возникли проблемы с рукой. Было больно. Пока не знаю, что с ней произошло. Необходимо выяснить. Как только вернусь домой, отправлюсь к врачу и потом решу, что делать дальше», — передаёт слова Вондроушовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

20-летняя спортсменка снялась с турнира в парном разряде и полетит домой в Чехию на обследование.

Напомним, на Открытом чемпионате Франции Вондроушова впервые в карьере дошла до финала. В решающем матче она проиграла австралийке Эшли Барти, которая сейчас является первой ракеткой мира.

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Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.
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