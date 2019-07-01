Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

На Уимблдоне обращения «миссис» или «мисс» признаны некорректными

На Уимблдоне обращения «миссис» или «мисс» признаны некорректными
Теннис / Уимблдон 2019 0

133-й Уимблдон, который стартовал сегодня, 1 июля, стал первым, где теннисисток при объявлении счёта во время матчей не называют «миссис» или «мисс» в зависимости от их семейного положения.

Ранее аналогичным образом поступили на «Ролан Гаррос». До 2019 года во Франции к женщинам обращались «мадемуазель» и «мадам».

Организаторы Уимблдона убеждены, что такой шаг соответствует современному времени.

Обращения «мисс» и «мистер» будут использовать только в тех случаях, когда арбитр сообщает, что игрок попросил видеоповтор или получил дисциплинарное наказание.

Уимблдон-2019 завершится 14 июля. Действующей чемпионкой травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс.

10 причин следить за Уимблдоном
Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент