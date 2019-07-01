На Уимблдоне обращения «миссис» или «мисс» признаны некорректными

133-й Уимблдон, который стартовал сегодня, 1 июля, стал первым, где теннисисток при объявлении счёта во время матчей не называют «миссис» или «мисс» в зависимости от их семейного положения.

Ранее аналогичным образом поступили на «Ролан Гаррос». До 2019 года во Франции к женщинам обращались «мадемуазель» и «мадам».

Организаторы Уимблдона убеждены, что такой шаг соответствует современному времени.

Обращения «мисс» и «мистер» будут использовать только в тех случаях, когда арбитр сообщает, что игрок попросил видеоповтор или получил дисциплинарное наказание.

Уимблдон-2019 завершится 14 июля. Действующей чемпионкой травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс.