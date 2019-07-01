Циципас — о поражении от Фаббьяно: я играл в чужую игру

Греческий теннисист Стефанос Циципас (6) рассказал о причинах поражения от итальянца Томаса Фаббьяно в первом круге Уимблдона – 4:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:8), 3:6.
«Он просто играл лучше. Я не заслуживал победы сегодня, даже если бы выиграл. Он играл намного лучше меня. Отдаю ему должное. Не знаю, как добрался до пятого сета. Разве что благодаря моему боевому духу.
В прошлом году его форхенд не был таким, он сильно его улучшил, сделал неудобным. Год назад это была самая лёгкая победа на Уимблдоне. Сейчас мне не удалось даже приблизиться к тому уровню.
Я разочарован. Болельщики ожидали от меня того, чего я не смог им дать. Когда вы получаете столько поддержки, столько энергии, столько позитива от всех — и всё разрушаете сами. Я должен быть тем, кто созидает. Но не смог найти способ сделать это.
Я чувствовал себя очень неловко на траве. Я изменил свою технику в соответствии с поверхностью. Трава заставляет меняться, играть ниже. Я разочарован, потому что не показал своего тенниса, я играл в чужую игру», — передаёт слова Циципаса корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
- 1 июля 2019
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