15-летняя Гауфф: раньше встречалась с В. Уильямс, но не хватало смелости подойти

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, ставшая самой молодой участницей Уимблдона, прокомментировала победу над соотечественницей Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.
«До моего рождения Винус выиграла четыре из семи титулов „Большого шлема“? Я просто шокирована. Это был жребий моей мечты, я счастлива. Уильямс играла потрясающе.
Недавно я проходила тест по естественным наукам. Я получила оценку В. Сегодня я бы себе поставила оценку А.
Что я сказала Винус? Нет, я не извинялась. Просто поблагодарила её за всё, что она сделала для спорта. Она была источником вдохновения для многих. Я встречалась с ней раньше, но у меня не хватало смелости что-то сказать ей. А теперь решила: или сейчас, или никогда. Но на корте я не думала о ней. Просто показывала свою игру. Независимо от того, с кем играю, всегда хочу выиграть. Я действительно не думала о том, кто находится на другой половине.
Да, меня сравнивают с Винус. Мы обе высокие. Очевидно, у нас похожий стиль игры. Но я считаю себя агрессивным игроком. Кто ещё вдохновляет меня? Роджер Федерер», — передаёт слова Гауфф корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
- 1 июля 2019
-
23:58
-
23:06
-
23:03
-
22:52
-
22:37
-
22:15
-
22:11
-
21:40
-
21:32
-
21:28
-
20:42
-
20:34
-
20:28
-
19:52
-
19:27
-
18:50
-
18:35
-
18:32
-
18:18
-
17:46
-
17:27
-
16:56
-
16:26
-
16:20
-
15:31
-
14:26
-
13:32
-
12:51
-
12:40
-
12:28
-
11:42
-
11:06
-
10:51
-
10:24
-
09:54