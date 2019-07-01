15-летняя Гауфф: раньше встречалась с В. Уильямс, но не хватало смелости подойти

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, ставшая самой молодой участницей Уимблдона, прокомментировала победу над соотечественницей Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.

«До моего рождения Винус выиграла четыре из семи титулов „Большого шлема“? Я просто шокирована. Это был жребий моей мечты, я счастлива. Уильямс играла потрясающе.

Недавно я проходила тест по естественным наукам. Я получила оценку В. Сегодня я бы себе поставила оценку А.

Что я сказала Винус? Нет, я не извинялась. Просто поблагодарила её за всё, что она сделала для спорта. Она была источником вдохновения для многих. Я встречалась с ней раньше, но у меня не хватало смелости что-то сказать ей. А теперь решила: или сейчас, или никогда. Но на корте я не думала о ней. Просто показывала свою игру. Независимо от того, с кем играю, всегда хочу выиграть. Я действительно не думала о том, кто находится на другой половине.

Да, меня сравнивают с Винус. Мы обе высокие. Очевидно, у нас похожий стиль игры. Но я считаю себя агрессивным игроком. Кто ещё вдохновляет меня? Роджер Федерер», — передаёт слова Гауфф корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.