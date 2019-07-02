Азаренко: если бы привела Лео на корт, нервничала бы больше обычного

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, что пока не готова к тому, чтобы сын Лео, которому 2,5 года, присутствовал на трибунах во время матчей с её участием.

«Мой сын ещё не смотрит мои матчи. Он слишком мал. Разве что по телевизору. Он очень хорошо знает, чем я занимаюсь.

Если бы я привела его на корт, то нервничала бы больше, чем обычно. Меня бы всё время беспокоило, всё ли у него в порядке. Он же непременно будет кричать: «Мама!» А потом просто захочет выйти на корт», — передаёт слова Азаренко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

На старте Уимблдона Азаренко в двух сетах обыграла француженку Ализе Корне со счётом 6:4, 6:4. За выход в третий круг Азаренко поборется с австралийкой Айлой Томлянович, которая ранее нанесла поражение россиянке Дарье Касаткиной.

Возняцки и Азаренко прошли во второй круг Уимблдона, Остапенко выбыла