Азаренко: если бы привела Лео на корт, нервничала бы больше обычного

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, что пока не готова к тому, чтобы сын Лео, которому 2,5 года, присутствовал на трибунах во время матчей с её участием.
«Мой сын ещё не смотрит мои матчи. Он слишком мал. Разве что по телевизору. Он очень хорошо знает, чем я занимаюсь.
Если бы я привела его на корт, то нервничала бы больше, чем обычно. Меня бы всё время беспокоило, всё ли у него в порядке. Он же непременно будет кричать: «Мама!» А потом просто захочет выйти на корт», — передаёт слова Азаренко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
На старте Уимблдона Азаренко в двух сетах обыграла француженку Ализе Корне со счётом 6:4, 6:4. За выход в третий круг Азаренко поборется с австралийкой Айлой Томлянович, которая ранее нанесла поражение россиянке Дарье Касаткиной.
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