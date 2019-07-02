Сенсационные поражения Осаки и В. Уильямс — в обзоре матчей 1-го круга Уимблдона
Японская теннисистка Наоми Осака не смогла выйти во второй круг Уимблдона. Бывшая первая ракетка мира неожиданно уступила Юлии Путинцевой из Казахстана со счётом 6:7 (4:7), 2:6. За выход в третий раунд Путинцева поборется со швейцаркой Викторией Голубич, которая стартовала с победы над Игой Свёнтек из Польши — 6:2, 7:6 (7:3).
15-летняя американка Кори Гауфф, ставшая самой молодой участницей турнира, нанесла поражение 39-летней соотечественнице Винус Уильямс — 6:4, 6:4. Во втором круге Гауфф встретится с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.
Действующей чемпионкой травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. Уимблдон завершится 14 июля.
Видео доступно на "Чемпионате".
10 причин следить за Уимблдоном
Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.
- 2 июля 2019
-
00:53
-
00:39
-
00:37
-
00:09
- 1 июля 2019
-
23:58
-
23:06
-
23:03
-
22:52
-
22:37
-
22:15
-
22:11
-
21:40
-
21:32
-
21:28
-
20:42
-
20:34
-
20:28
-
19:52
-
19:27
-
18:50
-
18:35
-
18:32
-
18:18
-
17:46
-
17:27
-
16:56
-
16:26
-
16:20
-
15:31
-
14:26
-
13:32
-
12:51
-
12:40
-
12:28
-
11:42
Партнерский контент