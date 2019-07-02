Сенсационные поражения Осаки и В. Уильямс — в обзоре матчей 1-го круга Уимблдона

Японская теннисистка Наоми Осака не смогла выйти во второй круг Уимблдона. Бывшая первая ракетка мира неожиданно уступила Юлии Путинцевой из Казахстана со счётом 6:7 (4:7), 2:6. За выход в третий раунд Путинцева поборется со швейцаркой Викторией Голубич, которая стартовала с победы над Игой Свёнтек из Польши — 6:2, 7:6 (7:3).

15-летняя американка Кори Гауфф, ставшая самой молодой участницей турнира, нанесла поражение 39-летней соотечественнице Винус Уильямс — 6:4, 6:4. Во втором круге Гауфф встретится с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.

Действующей чемпионкой травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. Уимблдон завершится 14 июля.

Видео доступно на "Чемпионате".