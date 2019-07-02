Путинцева не стала раскрывать секрет победы над Осакой

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева не стала раскрывать журналистам секрет победы над бывшей первой ракеткой мира, японкой Наоми Осакой. Победа в первом круге Уимблдона-2019 стала уже третьей для Путинцевой в противостоянии с Осакой. При этом японка не выиграла ни разу.

«Не собираюсь раскрывать вам свои секреты (смеётся). Думаю, что смогла сохранить концентрацию на самом высоком уровне во всех этих трёх матчах. Наоми прямолинейна и делает так много виннерсов. Я же стараюсь играть как можно более неудобно для неё. Ей не нравится много двигаться, я же стараюсь часто менять ритм.

Это был очень тяжёлый матч, особенно психологически, потому что она всегда давит, давит, давит. Важно сохранять спокойствие. Даже когда она делает невероятные виннерсы, нужно спокойно это принимать.

Думаю, Наоми стать одним из самых опасных игроков на траве в будущем. У неё отличная подача, что важно на этом покрытии, и агрессивные атаки. Но я старалась играть неудобно для неё, насколько это возможно.

А Центральный корт? Это отличный опыт. Мне там очень понравилось (улыбается)», — передаёт слова Путинцевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Действующая чемпионка US Open и Australian Open проиграла на старте Уимблдона