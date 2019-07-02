Непростая победа Хачанова, вылет А. Зверева — в обзоре игр 1-го круга Уимблдона

На старте Уимблдона россиянин Карен Хачанов в четырёх сетах нанёс поражение представителю Южной Кореи Квон Сон У со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 4:6, 7:5. За выход в третий круг уроженец Москвы поборется с испанцем Фелисьяно Лопесом.

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Германии Филиппа Кольшрайбера — 6:3, 7:5, 6:3. Следующим соперником первой ракетки мира станет американец Денис Кудла.

Немец Александр Зверев в первом раунде сенсационно уступил чеху Иржи Веселы со счётом 6:4, 3:6, 2:6, 5:7. Во втором круге Веселы сыграет с Паблом Куэвасом из Уругвая.

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. Соревнования завершатся 14 июля. Их действующим чемпионом является Джокович.

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