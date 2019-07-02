Американская теннисистка назвала Шарапову и Кириленко своими кумирами

Американская теннисистка Софья Кенин рассказала, как на ней отразилась победа над соотечественницей Сереной Уильямс на «Ролан Гаррос», а также назвала своих кумиров.
«Та победа придала мне уверенности. Для меня так много значила возможность сыграть с топ-теннисисткой вроде Серены, которая сделала так много для американского тенниса. Она мой кумир. Именно поэтому у меня было столько эмоций после победы. Да, я почувствовала себя увереннее. Я чувствую, что мне всё под силу, если я играю хорошо.
Кумиров в других вида спорта у меня нет, только в теннисе. Это Серена, Мария Шарапова, Мария Кириленко, Ким Клейстерс, все эти замечательные игроки", — передаёт слова Кенин корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В первом круге Уимблдона Софья победила австралийку Астру Шарму со счётом 6:4, 6:2.
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