Раонич: меня шокировали вылеты Циципаса и А. Зверева

Канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал сенсационные поражения Стефаноса Циципаса и Александра Зверева на старте Уимблдона.
«Честно говоря, меня шокировали их вылеты. Особенно поражение Стефаноса, ведь он классно играет на траве. Что касается Саши, то ему всегда было непросто на Уимблдоне, а Веселы уже не раз доказывал, что может выигрывать большие матчи.
Циципас же проиграл Фаббьяно, которого год назад разгромил на Уимблдоне. Я думал, что и на этот раз он не испытает серьёзных проблем», — передаёт слова Раонича корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
Сам Раонич, напомним, не испытал проблем в матче с представителем Индии Праджнешем Гуннесвараном — 7:6 (7:1), 6:4, 6:2. Его следующим соперником станет Робин Хасе из Нидерландов.
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