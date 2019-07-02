Халеп пришла на пресс-конференцию со льдом и заявила о проблемах с ахиллом
Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала наличие льда на её ноге после своего стартового матча на Уимблдоне. В двух партиях она обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович — 6:4, 7:5.
«Лёд на ноге? Да, я поскользнулась во время одного из торможений и потеряла контроль. Дёрнула мышцу за коленом и ахилл. Надеюсь, особой опасности нет и к следующему матчу я буду готова. В целом это нормальная ситуация, нужно лишь немного восстановиться.
Со стороны выглядело не очень? Да, мне тоже было неприятно. Был момент, когда я почувствовала, что ситуация может серьёзно ухудшиться», — передаёт слова Халеп корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
Следующей соперницей Симоны станет соотечественница Михаэла Бузэрнэску.
Халеп обыграла Саснович на Уимблдоне, отыгравшись с 2:5 во втором сете
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