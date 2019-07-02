Халеп пришла на пресс-конференцию со льдом и заявила о проблемах с ахиллом

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала наличие льда на её ноге после своего стартового матча на Уимблдоне. В двух партиях она обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович — 6:4, 7:5.



«Лёд на ноге? Да, я поскользнулась во время одного из торможений и потеряла контроль. Дёрнула мышцу за коленом и ахилл. Надеюсь, особой опасности нет и к следующему матчу я буду готова. В целом это нормальная ситуация, нужно лишь немного восстановиться.



Со стороны выглядело не очень? Да, мне тоже было неприятно. Был момент, когда я почувствовала, что ситуация может серьёзно ухудшиться», — передаёт слова Халеп корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Следующей соперницей Симоны станет соотечественница Михаэла Бузэрнэску.