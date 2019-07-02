Бердых может завершить карьеру после Уимблдона

Чешский теннисист Томаш Бердых не исключает вариант с завершением профессиональных выступлений в ближайшее время. Об этом в своём «твиттере» сообщает американский репортёр Карел Кнап.



«Этот Уимблдон может стать последним для меня», — заявил Бердых.



Долгое время экс четвёртую ракетку мира беспокоит травма бедра. В текущем сезоне 33-летний теннисист провёл 18 матчей, выиграв в 12 из них. В 2018 году Томаш выиграл 11 официальных матчей, столько же он проиграл.



На протяжении профессиональной карьеры Бердых выиграл 13 турниров категории АТР.



Первым соперником чеха на Уимблдоне станет американский теннисист Тейлор Фритц. Лучшим результатом Бердыха на травяном мэйджоре в карьере стал выход в финал в 2010 году.

Бердых: задумывался о завершении карьеры