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Беккер: мне нравится олдскульная игра Барти

Беккер: мне нравится олдскульная игра Барти
Теннис / Уимблдон 2019 0

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Борис Беккер положительно оценил игру австралийки Эшли Барти.

«Мне понравилось наблюдать за тем, как Эшли Барти выигрывала Открытый чемпионат Франции. С её слегка олдскульной игрой, которая не зависит от мощи, она является прекрасным дополнением к списку лучших женских теннисных звёзд мира.

Нелегко сказать что-то конкретное, но она выиграла в Бирмингеме, и это говорит о том, что после успеха в Париже у неё не вскружилась голова», — цитирует Беккера Tennis World USA.

Напомним, 23-летняя Барти является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции и первой ракеткой мира. Первой соперницей Эшли на Уимблдоне станет представительница Китая Чжэн Сайсай.

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Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.
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