Беккер: мне нравится олдскульная игра Барти

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Борис Беккер положительно оценил игру австралийки Эшли Барти.



«Мне понравилось наблюдать за тем, как Эшли Барти выигрывала Открытый чемпионат Франции. С её слегка олдскульной игрой, которая не зависит от мощи, она является прекрасным дополнением к списку лучших женских теннисных звёзд мира.



Нелегко сказать что-то конкретное, но она выиграла в Бирмингеме, и это говорит о том, что после успеха в Париже у неё не вскружилась голова», — цитирует Беккера Tennis World USA.



Напомним, 23-летняя Барти является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции и первой ракеткой мира. Первой соперницей Эшли на Уимблдоне станет представительница Китая Чжэн Сайсай.

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