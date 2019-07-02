Э. Маррей — на вопрос, сыграет ли в миксте Уимблдона с Сереной: возможно
Британский теннисист Энди Маррей заявил, что знает имя партнёрши по дуэту в смешанном разряде Уимблдона.
«Безусловно, я сыграю в миксте. Более того, я на 90% знаю, кто станет моей партнёршей. Серена? Возможно», — цитирует Маррея теннисный корреспондент Стюарт Фрейзер в своём «твиттере».
Ранее Маррей заявил, что многие теннисистки отказали ему в игре в паре. Так, первая ракетка мира Эшли Барти отвергла предложения британца дважды. Также не согласилась играть с Марреем лидер парного рейтинга Кристина Младенович из Франции. Партнёром Энди по игре в парном Уимблдоне будет француз Пьер-Юг Эрбер.
Напомним, действующими чемпионами Уимблдона в смешанном разряде являются австриец Александр Пейя и американка Николь Меличар.
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