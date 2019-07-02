Александрова проиграла Синяковой в первом круге Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться во второй круг Уимблдона, проиграв чешке Катержине Синяковой со счётом 6:2, 1:6, 1:6. Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты.
Александрова трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 8 брейков.
За выход в третий круг Синякова поспорит с победительницей матча Йоханна Конта (Великобритания, 19) — Ана Богдан (Румыния, Q).
Уимблдон. Женщины. Первый круг
Элисе Мертенс (Бельгия, 21) — Фиона Ферро (Франция) — 6:2, 6:0.
Ван Цян (Китай, 15) — Вера Лапко (Беларусь) — 6:2, 6:2.
Барбора Стрыцова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина, 32) — 6:3, 6:2.
Слоан Стивенс (США, 9) — Тимя Бачински (Швейцария) — 6:2, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|1
|1
|
|2
|6
|6
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|0
|1
|2
|3
|
|2
|2
|
|6
|6
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|4
- 2 июля 2019
-
14:54
-
14:42
-
14:20
-
13:31
-
13:21
-
12:31
-
11:30
-
11:13
-
11:03
-
10:22
-
09:50
-
09:49
-
09:33
-
09:14
-
00:53
-
00:39
-
00:37
-
00:09
- 1 июля 2019
-
23:58
-
23:06
-
23:03
-
22:52
-
22:37
-
22:15
-
22:11
-
21:40
-
21:32
-
21:28
-
20:42
-
20:34
-
20:28
-
19:52
-
19:27
-
18:50
-
18:35