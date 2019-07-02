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Александрова проиграла Синяковой в первом круге Уимблдона

Александрова проиграла Синяковой в первом круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться во второй круг Уимблдона, проиграв чешке Катержине Синяковой со счётом 6:2, 1:6, 1:6. Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты.

Александрова трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 8 брейков.

За выход в третий круг Синякова поспорит с победительницей матча Йоханна Конта (Великобритания, 19) — Ана Богдан (Румыния, Q).

Уимблдон. Женщины. Первый круг
Элисе Мертенс (Бельгия, 21) — Фиона Ферро (Франция) — 6:2, 6:0.
Ван Цян (Китай, 15) — Вера Лапко (Беларусь) — 6:2, 6:2.
Барбора Стрыцова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина, 32) — 6:3, 6:2.
Слоан Стивенс (США, 9) — Тимя Бачински (Швейцария) — 6:2, 6:4.

02 июля 2019 года, вторник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Екатерина Александрова
45
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
1 : 2
Катержина Синякова
38
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
1 2 3
           
6 1 1
2 6 6
           
02 июля 2019 года, вторник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
2 : 0
Фиона Ферро
100
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро
1 2 3
           
6 6  
2 0  
           
02 июля 2019 года, вторник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Вера Лапко
106
Беларусь
Вера Лапко
В. Лапко
0 : 2
Ван Цян
15
Китай
Ван Цян
В. Цян
1 2 3
           
2 2  
6 6  
           
02 июля 2019 года, вторник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Барбора Стрыцова
54
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
2 : 0
Леся Цуренко
33
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
02 июля 2019 года, вторник. 13:10 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Слоан Стивенс
9
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
2 : 0
Тимя Бачински
91
Швейцария
Тимя Бачински
Т. Бачински
1 2 3
           
6 6  
2 4  
           
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