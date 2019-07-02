Александрова проиграла Синяковой в первом круге Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться во второй круг Уимблдона, проиграв чешке Катержине Синяковой со счётом 6:2, 1:6, 1:6. Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты.

Александрова трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 8 брейков.

За выход в третий круг Синякова поспорит с победительницей матча Йоханна Конта (Великобритания, 19) — Ана Богдан (Румыния, Q).

Уимблдон. Женщины. Первый круг

Элисе Мертенс (Бельгия, 21) — Фиона Ферро (Франция) — 6:2, 6:0.

Ван Цян (Китай, 15) — Вера Лапко (Беларусь) — 6:2, 6:2.

Барбора Стрыцова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина, 32) — 6:3, 6:2.

Слоан Стивенс (США, 9) — Тимя Бачински (Швейцария) — 6:2, 6:4.