Герцогиня Кембриджская Кэтрин посетила Уимблдон
Кэтрин, герцогиня Кембриджская, супруга герцога Кембриджского Уильяма, стала гостьей Уимблдона. Представительница королевской семьи посетила Корт № 14, на котором в эти минуты играют свой матч первого круга британка Хэрриет Дарт и американка Кристина Макхэйл.
Спутницами Кэтрин стали бывшая теннисистка Энн Кеотавонг и ещё одна британская теннисистка Кэти Бултер.
Фото доступно в «твиттере» спортивного журналиста Стюарта Фрейзера.
Напомним, Уимблдон стартовал вчера, 1 июля, и завершится 14 июля. Действующей чемпионкой соревнований в женском одиночном разряде является немка Анжелика Кербер. Победителем мужского турнира в прошлом году стал серб Новак Джокович.
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