Герцогиня Кембриджская Кэтрин посетила Уимблдон

Кэтрин, герцогиня Кембриджская, супруга герцога Кембриджского Уильяма, стала гостьей Уимблдона. Представительница королевской семьи посетила Корт № 14, на котором в эти минуты играют свой матч первого круга британка Хэрриет Дарт и американка Кристина Макхэйл.



Спутницами Кэтрин стали бывшая теннисистка Энн Кеотавонг и ещё одна британская теннисистка Кэти Бултер.

Фото доступно в «твиттере» спортивного журналиста Стюарта Фрейзера.



Напомним, Уимблдон стартовал вчера, 1 июля, и завершится 14 июля. Действующей чемпионкой соревнований в женском одиночном разряде является немка Анжелика Кербер. Победителем мужского турнира в прошлом году стал серб Новак Джокович.