Калинская проиграла Линетт в первом круге Уимблдона

Российская теннисистка Анна Калинская (Q) не смогла пробиться во второй круг Уимблдона, проиграв представительнице Польши Магде Линетт со счётом 0:6, 6:7 (9:11). Продолжительность поединка составила 1 час 27 минут.
Калинская дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка.
За выход в третий круг Линетт поспорит с победительницей матча Аманда Анисимова (США, 25) — Сорана Кырстя Румыния).
Уимблдон. Женщины. Первый круг
Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) — Кристина Макхэйл (США, LL) — 4:6, 6:4, 6:4.
Моника Никулеску (Румыния, WC) — Андреа Петкович (Германия) — 2:6, 6:2, 7:5.
Кайя Канепи (Эстония) — Стефани Фёгель (Швейцария) — 5:7, 7:5, 6:4.
Лорен Дэвис (США, LL) — Катерина Козлова (Украина) — 6:3, 6:2.
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