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Калинская проиграла Линетт в первом круге Уимблдона

Калинская проиграла Линетт в первом круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Российская теннисистка Анна Калинская (Q) не смогла пробиться во второй круг Уимблдона, проиграв представительнице Польши Магде Линетт со счётом 0:6, 6:7 (9:11). Продолжительность поединка составила 1 час 27 минут.

Калинская дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в третий круг Линетт поспорит с победительницей матча Аманда Анисимова (США, 25) — Сорана Кырстя Румыния).

Уимблдон. Женщины. Первый круг
Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) — Кристина Макхэйл (США, LL) — 4:6, 6:4, 6:4.
Моника Никулеску (Румыния, WC) — Андреа Петкович (Германия) — 2:6, 6:2, 7:5.
Кайя Канепи (Эстония) — Стефани Фёгель (Швейцария) — 5:7, 7:5, 6:4.
Лорен Дэвис (США, LL) — Катерина Козлова (Украина) — 6:3, 6:2.

02 июля 2019 года, вторник. 15:10 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Магда Линетт
75
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
2 : 0
Анна Калинская
144
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
1 2 3
           
6 7 11  
0 6 9  
           
02 июля 2019 года, вторник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Хэрриет Дарт
182
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
2 : 1
Кристина Макхэйл
108
США
Кристина Макхэйл
К. Макхэйл
1 2 3
           
4 6 6
6 4 4
           
02 июля 2019 года, вторник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Андреа Петкович
69
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович
1 : 2
Моника Никулеску
111
Румыния
Моника Никулеску
М. Никулеску
1 2 3
           
6 2 5
2 6 7
           
02 июля 2019 года, вторник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Стефани Фёгель
97
Швейцария
Стефани Фёгель
С. Фёгель
1 : 2
Кайя Канепи
76
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
1 2 3
           
7 5 4
5 7 6
           
02 июля 2019 года, вторник. 14:30 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Катерина Козлова
66
Украина
Катерина Козлова
К. Козлова
0 : 2
Лорен Дэвис
95
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
1 2 3
           
3 2  
6 6  
           
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