Первая ракетка мира Барти вышла во второй круг Уимблдона

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Уимблдоне под первым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Китая Чжэн Сайсай со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Первая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг Барти поспорит с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, которая победила россиянку Светлану Кузнецову со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.