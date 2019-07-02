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Первая ракетка мира Барти вышла во второй круг Уимблдона

Первая ракетка мира Барти вышла во второй круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Уимблдоне под первым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Китая Чжэн Сайсай со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Первая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг Барти поспорит с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, которая победила россиянку Светлану Кузнецову со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

02 июля 2019 года, вторник. 15:10 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
2 : 0
Чжэн Сайсай
43
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
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