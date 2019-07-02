Кузнецова: US Open? Очень хочу сыграть, но мне уже шесть месяцев не дают визу

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о самочувствии после затяжной травмы и поделилась планами на ближайшее будущее.
«US Open? Я очень хочу и заявила об участии на турнире в Америке, но у меня нет визы, я сдала паспорт в феврале в Москве, и до сих пор мне его не вернули.
Никогда в жизни не могла подумать, что в Москве будут шесть месяцев держать мой паспорт. Кого только ни просила помочь, они всем отвечают, что такая у нас процедура. Подать в другом месте уже нельзя. Хорошо, что у меня два паспорта, иначе я просидела бы шесть месяцев в Москве. Не думала, что будут тянуть так долго. Ну три месяца… Я заранее подала. Но шесть месяцев уже прошло.
Я хотела бы в июле уже поехать в Америку. А в моём втором паспорте осталась только одна пустая страница, буду ставить канадскую визу. Но в одну Канаду смысла ехать играть нет, на грунт возвращаться я не хочу, это 100 процентов. Хочу играть матчи уже, чувствую себя гораздо лучше, чувствую себя мотивированной. Очень много положительных вещей, вижу свет в конце тоннеля после травм и после всего. Просто нужно время», — сказала Кузнецова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Романовой.
Напомним, Светлана не сумела выйти во второй круг Уимблдона, уступив бельгийке Элисон Ван Эйтванк.
Полное интервью со Светланой Кузнецовой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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